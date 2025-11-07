L'euro soutenu par la dégradation du moral du consommateur américain

(AOF) - Déjà bien orientée, l’euro a connu un coup d’accélérateur après l’annonce d’une baisse plus marquée que prévu du moral des consommateurs américains. L'euro gagne 0,32%, à 1,1585 dollar, vers 16h45. Publié aujourd'hui, l'indice de confiance des consommateurs calculé par l'Université du Michigan s'est approché en novembre de son plus bas historique touché en juin 2022. Selon des données préliminaires, il a reculé à 50,3 points, contre 53,6 en octobre alors que les économistes tablaient sur un recul nettement moins important à 53 points.

"Alors que la fermeture des services fédéraux se prolonge depuis plus d'un mois, les consommateurs expriment désormais leurs inquiétudes quant aux conséquences négatives potentielles pour l'économie," analyse Joanne Hsu, la directrice de cette enquête. "La baisse de confiance observée ce mois-ci était généralisée dans l'ensemble de la population, tous âges, revenus et affiliations politiques confondus".