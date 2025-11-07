 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 949,37
-0,19%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'euro soutenu par la dégradation du moral du consommateur américain
information fournie par AOF 07/11/2025 à 16:45

(AOF) - Déjà bien orientée, l’euro a connu un coup d’accélérateur après l’annonce d’une baisse plus marquée que prévu du moral des consommateurs américains. L'euro gagne 0,32%, à 1,1585 dollar, vers 16h45. Publié aujourd'hui, l'indice de confiance des consommateurs calculé par l'Université du Michigan s'est approché en novembre de son plus bas historique touché en juin 2022. Selon des données préliminaires, il a reculé à 50,3 points, contre 53,6 en octobre alors que les économistes tablaient sur un recul nettement moins important à 53 points.

"Alors que la fermeture des services fédéraux se prolonge depuis plus d'un mois, les consommateurs expriment désormais leurs inquiétudes quant aux conséquences négatives potentielles pour l'économie," analyse Joanne Hsu, la directrice de cette enquête. "La baisse de confiance observée ce mois-ci était généralisée dans l'ensemble de la population, tous âges, revenus et affiliations politiques confondus".

Devises
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank