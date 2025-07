L'euro sous pression après l'inflation américaine

(AOF) - La monnaie européenne perd 0,47%, à 1,1613 dollar, en fin d'après-midi alors que les chiffres de l'inflation ont accéléré en juin, sous l'effet des premiers effets des droits de douane. L’inflation s’est élevée à 0,3% en juin aux États-Unis, contre 0,1% en mai, et un consensus de 0,3%. Elle a atteint 2,7% en rythme annuel, après 2,4% en mai. Le consensus s’élevait à 2,6%. Hors alimentation et énergie, elle est ressortie à 0,2% en juin aux États-Unis, contre 0,1% en mai, et un consensus de 0,3%. Elle a atteint 2,9% en rythme annuel, après 2,8% en mai. Le consensus s’élevait à 3%.

" Le rapport publié aujourd'hui a finalement fourni de nombreuses preuves que les droits de douane sont répercutés sur les consommateurs " a commenté Bank of America. Cette dernière signale que les prix des biens de base ont augmenté de 0,2 % d'un mois sur l'autre et de 0,3 % après exclusion des voitures d'occasion, qui ont à nouveau chuté. " Il s'agit de la première augmentation des prix des biens de base depuis février fait remarquer la banque américaine. Elle ajoute que les détails montrent des augmentations généralisées ; les appareils ménagers, l'habillement et les produits de loisirs affichant des hausses de prix conséquentes au cours du mois.

CPRAM juge pour sa part qu'il " est probablement trop tôt pour tirer de grandes conclusions sur l'impact des droits de douane, puisque celui-ci devrait surtout se faire sentir dans les mois qui viennent ".