L’euro sous la pression du risque politique français

Déjà inquiets en début de semaine par les conséquences économiques d'une possible arrivée au pouvoir du Rassemblement national, les investisseurs ont vu leurs craintes renforcées par la présentation aujourd'hui du programme du " Nouveau Front populaire ".

(AOF) - La décision d’Emmanuel Macron de dissoudre l’Assemblée nationale a relégué au second plan les grands rendez-vous économiques de cette semaine, la décision de politique monétaire de la Fed et l’inflation en mai aux Etats-Unis. En entraînant une augmentation du risque politique en France, elle a provoqué un repli de la devise européenne de près de 1% à 1,0698 dollar.

