L'euro se stabilise contre le dollar

(AOF) - L'euro s'effrite de 0,02%, à 1,1670 dollar, en fin d'après-midi. Les cambistes ont pris connaissance de plusieurs statistiques américaines et la probabilité d'une baisse des taux de la Fed dans moins d'une semaine reste très élevée. Les nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage sont tombées au plus bas depuis le 24 septembre 2022. Elles se sont élevées à 191 000, bien inférieures au consensus de 219 000 et au niveau de la semaine dernière : 218000.

Au mois de septembre, les commandes à l'industrie américaine ont progressé de 0,2%, après une hausse de 1,3% en août. Parallèlement, les commandes de biens durables n'ont augmenté que de 0,1% sur la même période.