L'euro se stabilise contre le dollar

(AOF) - La monnaie européenne gagne 0,10% à 1,0594 dollar après avoir nettement reculé vendredi dans le sillage d'un rapport sur l'emploi aux Etats-Unis meilleur que prévu. Pour Commerzbank, il " tend à confirmer le point de vue d'avant l'été selon lequel l'économie américaine ralentit mais reste solide ". " A l'inverse, il convient (du moins pour l'instant) de ne pas trop parier contre le dollar américain ", prévient l'économiste. Cette semaine, les investisseurs attendent principalement les minutes de la Fed (mercredi) et les données de l'inflation aux Etats-Unis au mois de septembre (jeudi).

