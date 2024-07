L'euro s'effrite face au dollar

Demain, l'attention sera focalisée sur la publication des chiffres de l'inflation en zone euro et au Royaume-Uni tout comme sur le Livre Beige de la Fed.

(AOF) - Vers 17h30, sur le marché des changes, l'euro s'effrite de 0,13% à 1,0882 dollar. Ce mardi, les investisseurs ont pris connaissance de l'indice Zew du sentiment des investisseurs allemands sur les perspectives économiques qui s'est affiché supérieur aux attentes en juillet. Aux Etats-Unis, les ventes au détail en juin ont surpris par leur vigueur, ressortant au-dessus des prévisions. Elles sont restées stables, à comparer avec un consensus de -0,3% et après une hausse de 0,3% en mai, chiffre révisé de 0,1%.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.