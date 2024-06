L'euro repasse sous 1,08 dollar

Sur le Vieux Continent, le risque politique reste par ailleurs plus que jamais présent.

(AOF) - Si la monnaie européenne progresse de 0,20% à 1,0764 dollar, elle n'a cessé de perdre de l'altitude depuis ce matin. Les cambistes ont retenu de la réunion d'hier de la Fed que cette dernière n’anticipe désormais plus qu’une seule baisse de taux en 2024 contre trois évoquées en mars. Pour autant, les investisseurs ont pris connaissance à 14h30 d'une bonne nouvelle supplémentaire sur le front de l'inflation aux Etats-Unis : les prix à la production ont enregistré un repli inattendu en mai. Ils ont reculé de 0,2% après avoir progressé de 0,5% en avril.

