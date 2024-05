L'euro prolonge son mouvement de hausse

(AOF) - La devise européenne progresse encore de 0,18% à 1,0781 dollar après avoir bénéficié vendredi d'un rapport sur l'emploi aux Etats-Unis de moins bonne facture qu'anticipé. " Les prix du marché indiquent maintenant près de deux réductions des taux américains cette année, à partir de novembre ", précise MUFG. Ce lundi a été dominé par les statistiques européennes et en particulier les indices des directeurs d'achat de S&P Global.

L'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 51,7 en zone euro en avril contre 50,3 en mars. Le consensus et la première estimation s'élevaient à 51,4. Le secteur privé a ainsi enregistré sa plus forte croissance depuis près d'un an.

" La hausse de l'activité globale a de nouveau reposé sur les bonnes performances du secteur des services, qui a vu son activité croître à un rythme soutenu, légèrement supérieur en outre à la moyenne observée depuis le début de l'enquête en 1998 ", a commenté S&P Global. L'expansion de l'activité globale s'est par ailleurs appuyée sur une progression des nouvelles affaires ainsi que sur les plus importantes créations d'emplois depuis dix mois.