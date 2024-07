L'euro prend la direction de 1,08 dollar

(AOF) - En légère hausse à la mi-séance, la devise européenne perd désormais 0,18% à 1,0804 dollars. Les cambistes ont pris connaissance de l’inflation en Allemagne. Elle est ressortie à +2,6% en juillet en rythme annuel en données harmonisées après +2,5% en juin et contre un consensus de +2,4%. Aux Etats-Unis, le rapport JOLTS a fait ressortir 8,184 millions d'ouvertures de postes en juin, le consensus étant de 8,020 millions. Un mois plus tôt, ces ouvertures de postes étaient au nombre de 8,230 millions.

