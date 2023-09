L'euro prend la direction de 1,05 dollar, au plus bas depuis décembre dernier

(AOF) - Le dollar continue de se renforcer face à la devise européenne : elle cède 0,58% à 1,0512 dollar et retrouve ses niveaux de début décembre 2022. La monnaie américaine progresse contre les autres principales devises depuis plusieurs semaines. Ainsi, l’indice DXY, qui mesure sa valeur face à un panier de 6 devises, a enregistré sa dixième semaine consécutive de hausse la semaine dernière. Le dollar a été soutenu par l'ajustement continu à la hausse des rendements américains, en particulier à l'extrémité longue de la courbe.

