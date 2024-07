L'euro peu affecté par le résultat des élections en France

Dans l'intervalle, le spread franco-allemand pour le 10 ans devrait évoluer entre 60 et 70 points de base, prévoit JPMorgan.

Deutsche Bank est du même avis : " Quelques semaines de bruit politique et de volatilité pourraient se produire avant qu'un équilibre stable n'émerge ".

La banque japonaise prévient que l'incertitude politique en France devrait rester élevée dans les semaines à venir jusqu'à ce que la forme que prendra le prochain gouvernement soit plus claire.

(AOF) - L’euro grappille 0,02% à 1,0841 dollar. Hier soir, à la surprise générale, le Nouveau Front Populaire est arrivé en tête sans pour autant obtenir une majorité à l'Assemblée nationale. Selon MUFG, ces résultats sont légèrement négatifs pour l'économie française et l'euro, mais meilleure que l'alternative d'une victoire majoritaire des partis d'extrême droite ou de gauche dont les politiques auraient pu s'avérer plus perturbatrices.

