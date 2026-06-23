L'euro numérique franchit une étape décisive alors que l'UE cherche à s'affranchir des cartes de crédit américaines

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* La commission parlementaire

* Les députés pourraient entamer des discussions avec les gouvernements de l'UE et la Commission le mois prochain

* La BCE prévoit un projet pilote de 12 mois au cours du second semestre de l'année prochaine

* Le Parlement propose que la Commission fixe une limite de détention par utilisateur sur recommandation de la BCE

(Ajout des réactions des députés, d'un analyste et de détails) par Francesco Canepa et Valentina Za

La Banque centrale européenne a obtenu mardi un soutien parlementaire décisif pour le lancement d’un euro numérique, un moyen de paiement électronique visant à réduire la dépendance de la zone euro vis-à-vis des cartes de crédit américaines, dans un contexte de relations transatlantiques tendues.

L'euro numérique, qui est essentiellement un portefeuille électronique garanti par la banque centrale mais commercialisé par des banques ou des entreprises de fintech, permettra à tous les résidents de la zone euro d'effectuer des paiements en ligne et en personne.

Après six ans de préparation, la monnaie numérique de la BCE est devenue un enjeu plus pressant depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche, qui a imposé des droits de douane même à des partenaires commerciaux de longue date tels que l’Union européenne et a fait craindre que les États-Unis ne puissent un jour utiliser comme une arme leur domination sur les réseaux de paiement tels que Visa et Mastercard.

L’approbation du projet de règlement par la commission des affaires économiques du Parlement européen intervient après trois ans de disputes entre la BCE et les banques, qui s’inquiétaient des sorties de dépôts et des pertes de revenus et cherchaient à limiter la portée du projet.

«L’introduction de l’euro numérique permettrait … de réduire la dépendance excessive vis-à-vis des prestataires non européens en devenant un moyen de paiement paneuropéen, et ferait entrer la monnaie unique dans l’ère numérique en donnant aux citoyens de l’Union la liberté de choisir de payer avec de la monnaie de banque centrale dans leurs transactions quotidiennes », indique le projet de règlement».

APPROBATION DÉFINITIVE D’ICI LA FIN DE L’ANNÉE?

Siegbert Frank Droese, membre du groupe d’extrême droite « Europe des nations souveraines » au Parlement européen, a déclaré que son groupe avait voté contre la proposition, ce qui rend probable la nécessité d’un nouveau vote en séance plénière du Parlement.

À moins d’une objection en séance plénière, les législateurs devraient entamer le mois prochain des négociations avec le Conseil européen des gouvernements de l’UE et la Commission européenne, dans le but d’obtenir une adoption définitive d’ici la fin de l’année.

La BCE, qui prévoit de mener un projet pilote de 12 mois sur l’euro numérique à partir du second semestre de l’année prochaine avant un lancement complet en 2029, a déclaré qu’elle attendait avec impatience que le Parlement adopte sa position finale.

En dehors de la zone euro, la Chine mène actuellement un projet pilote à grande échelle sur le yuan numérique, tandis que des pays comme l’Inde et le Brésil ont mené des essais. Le Royaume-Uni s’est concentré sur la recherche, dans un contexte de préoccupations concernant la vie privée, la stabilité financière et l’impact sur le secteur bancaire, tandis que le président américain Trump a interdit à la Réserve fédérale d’émettre une monnaie numérique.

LES LIMITES DE DÉTENTION ET LE CONTRÔLE POLITIQUE LAISSENT ENVISAGER UN COMPROMIS

À l’instar du Conseil européen avant lui, le Parlement européen a défini des garanties essentielles pour les banques craignant une fuite des dépôts.

Les législateurs ont proposé, dans le projet de règlement, que la Commission européenne fixe le montant maximal d’euros numériques que chaque utilisateur pourrait détenir, sur la base d’une recommandation de la BCE, et qu’elle réexamine ce plafond au moins tous les deux ans.

Les entreprises ne seraient pas autorisées à détenir des euros numériques pendant plus de 24 heures. L’euro numérique ne rapporterait aucun intérêt et ne coûterait rien à ses utilisateurs.

« Cette proposition reflète des compromis politiques », a déclaré Laura Casonato, responsable des politiques chez Positive Money Europe, un groupe de défense de la réforme monétaire. « Elle maintient les banques commerciales au cœur de la distribution, en ne réservant qu’un rôle limité aux canaux publics et aux autres prestataires, et ne va pas jusqu’à présenter l’euro numérique comme une véritable alternative aux dépôts bancaires. »

De telles concessions ont sans doute été cruciales pour rallier à la cause des détracteurs tels que Fernando Navarrete Rojas, le négociateur du Parlement sur ce dossier, qui n’a que récemment renoncé à son opposition à la mise à disposition en ligne de l’euro numérique.

Les simulations de la BCE montrent que les déposants pourraient retirer jusqu’à 699 milliards d’euros (795,88 milliards de dollars) des banques de la zone euro si une limite de 3 000 euros par personne était fixée pour les avoirs en euro numérique. Cela équivaut à 8,2 % de l’ensemble des dépôts à vue des particuliers, même si l’impact serait plus important pour les petits prêteurs du marché et les banques de détail.

LES COÛTS, LES INDEMNISATIONS ET LES EXEMPTIONS RESTENT DES QUESTIONS EN SUSPENS

Auke Zijlstra, du groupe d’extrême droite « Patriots for Europe », a déclaré que les seules discussions importantes avec les autres institutions européennes porteraient sur la manière dont les entreprises participantes devraient être indemnisées pour les coûts de mise en place, que la BCE a estimés , entre quatre et six milliards d’euros répartis sur quatre ans.

Il a toutefois ajouté que l’euro numérique pourrait s’avérer « obsolète » d’ici son lancement, compte tenu des initiatives concurrentes du secteur privé. Parmi celles-ci figure le service de paiement instantané Wero , soutenu par un consortium de grandes banques européennes.

Damian Boeselager, des Verts, a déclaré que l’euro numérique devrait être peu coûteux pour les commerçants, dont beaucoup seront contraints d’accepter ce nouveau moyen de paiement. La proposition du Parlement prévoit une exemption pour les propriétaires de petites entreprises et les travailleurs indépendants.

(1 dollar = 0,8783 euro)