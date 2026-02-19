L'euro numérique coûtera aux banques de l'UE de 4 à 6 milliards d'euros en quatre ans, selon la BCE

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La BCE sélectionne les banques qui souhaitent participer à la phase pilote

*

Les coûts de mise en place de la BCE devraient atteindre environ 1,3 milliard d'euros, selon Piero Cipollone

*

Les banques empocheront les commissions et n'auront pas à payer les coûts du système à la BCE

*

Les commerçants seront également incités par un plafonnement des frais

(Clarifie au paragraphe 3 que les coûts opérationnels sont sur une base annuelle, ajoute des détails sur la mise en place de l'euro numérique, les utilisateurs dans 4-5) par Valentina Za

L'introduction de l'euro numérique pourrait coûter aux banques européennes entre quatre et six milliards d'euros (4,7 à 7,1 milliards de dollars) répartis sur quatre ans, a déclaré jeudi un haut responsable de la Banque centrale européenne.

Piero Cipollone, membre du Conseil des gouverneurs de la BCE, a également déclaré que la mise en place de la nouvelle monnaie exclusivement numérique de la banque centrale devrait coûter à la BCE environ 1,3 milliard d'euros.

Les coûts opérationnels pour la BCE seraient alors d'environ 300 millions d'euros par an, a-t-il ajouté.

En collaboration avec des entrepreneurs privés, la BCE met en place l'infrastructure de l'euro numérique, qui fonctionnera par l'intermédiaire de comptes que les résidents de la zone euro détiendront auprès de la banque centrale.

Les citoyens de l'Union européenne qui ne font pas partie du bloc monétaire pourront également payer avec des euros numériques si leur banque centrale nationale conclut un accord avec la BCE, a déclaré Piero Cipollone.

La BCE attend une législation européenne pour émettre l'euro numérique, qu'elle considère comme un moyen de maintenir la pertinence des fonds publics dans une économie numérique, d'unifier le paysage fragmenté des paiements en Europe et de limiter le rôle des prestataires non européens afin de protéger la souveraineté monétaire et la sécurité économique de l'Union européenne.

LES BANQUES POURRONT RÉCUPÉRER LES COÛTS, SELON PIERO CIPOLLONE

"Les estimations que nous avons réalisées sur la base des indications que nous avons reçues des banques font état de coûts de mise en œuvre compris entre 4 et 6 milliards d'euros sur quatre ans, soit environ 3 % de ce qu'elles dépensent chaque année pour la maintenance de leurs systèmes informatiques", a déclaré Piero Cipollone.

Il s'exprimait devant une commission parlementaire italienne sur les banques à propos du projet de l'euro numérique, qu'il supervise dans le cadre de ses attributions en matière de paiements à la BCE.

Les banques pourront couvrir les coûts grâce aux commissions qu'elles percevront des commerçants sur les services en euros numériques qu'elles fourniront.

Ce sont les banques qui fourniront aux utilisateurs l'application smartphone nécessaire pour payer avec des euros numériques.

Les banques n'auront toutefois pas à déduire des frais des commerçants les coûts qu'elles supportent normalement pour rémunérer les réseaux de paiement privés, car la BCE ne facturera pas son service de réseau.

La BCE s'emploie actuellement à sélectionner les prêteurs qui souhaitent participer à la phase pilote de l'euro numérique avant son lancement officiel en 2029.

Les commerçants, quant à eux, économiseront de l'argent car les frais facturés pour les paiements en euros numériques seront plafonnés et inférieurs à ce que les sociétés internationales telles que Mastercard MA.N ou Visa V.N facturent à l'heure actuelle.

(1 dollar = 0,8488 euros)