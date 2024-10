L'euro flirte avec 1,08 dollar

(AOF) - Sur le marché des changes, l'euro gagne 0,16% à 1,08 dollar. "Le brusque retournement à la baisse de l'euro-dollar au cours du mois dernier a été principalement motivé par la spéculation croissante sur une victoire de Trump et par les attentes du marché concernant l'élargissement des divergences de politique entre la BCE et la Fed", explique MUFG.

"La guerre commerciale de Trump fait peser des risques à la hausse sur l'inflation américaine, tandis qu'elle accentuerait les risques à la baisse pour l'économie de la zone euro" détaille le spécialiste. "Par conséquent, cela pourrait réduire la marge de manœuvre de la Fed pour continuer à baisser les taux dans les années à venir, tandis que la BCE continuerait à baisser les taux pour soutenir la croissance".