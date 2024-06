L'euro en repli sous 1,07 dollar après les PMI

(AOF) - L'euro perd 0,20% à 1,0683 dollars alors que la conjoncture en Europe et aux Etats-Unis diverge, selon des indices des directeurs d'achat (PMI) de S&P Global pour le mois de mai. Aux Etats-Unis, l'indice PMI Composite, qui prend en compte les services et le secteur manufacturier, est ressorti en juin à 54,6 après 54,5 en mai. Le consensus visait 53,5. Situation opposée en zone euro où il est ressorti sous les attentes. Il est passé de 52,2 à 50,8 entre mai et juin. Il était attendu à 52,5.

La reprise économique de la zone euro a ralenti en juin, freinée par une première baisse des nouvelles affaires depuis quatre mois. Selon les données par pays, l'activité globale a légèrement augmenté en Allemagne, tandis qu'elle a reculé pour un deuxième mois consécutif en France. Dans le reste de la zone euro en revanche, la croissance s'est poursuivie à un rythme soutenu, malgré un repli du taux d'expansion à son plus faible niveau depuis quatre mois.