L'euro en recul face au dollar après un PMI manufacturier sous les attentes

(AOF) - L'euro cède 0,26%, à 1,1720 dollar, pour la première séance de 2026 alors que l'activité du secteur manufacturier de la zone euro s'est dégradée davantage que prévu en décembre. L'indice PMI HCOB a chuté à 48,8 en décembre, contre 49,6 en novembre, après une estimation préliminaire de 49,2. Il s'agit de son plus bas niveau en neuf mois. Dans le détail, l'indice PMI allemand a atteint son plus bas niveau en dix mois. S'étant redressé de 47,8 en novembre à 50,7 en décembre, contre 50,6 attendu, l'indice PMI français a signé sa plus forte amélioration depuis juin 2022.
