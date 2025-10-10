L'euro en petite hausse pour terminer la semaine

(AOF) - Après quatre dernières séances en repli, l'euro glane 0,07% à 1,1576 dollar ce vendredi vers 17h00 alors que l'incertitude politique sur la scène française est toujours prégnante. Le nouveau locataire de Matignon, après la démission de Sébastien Lecornu, devrait être, en principe, connu d'ici la fin de la journée. Principal indicateur du jour, l'indice de confiance de l'Université du Michigan est ressorti meilleur qu'annoncé en octobre : à 55 contre 54,1 attendu, après 55,1 en septembre.
