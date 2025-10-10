 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 923,00
-1,50%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'euro en petite hausse pour terminer la semaine
information fournie par AOF 10/10/2025 à 16:58

(AOF) - Après quatre dernières séances en repli, l'euro glane 0,07% à 1,1576 dollar ce vendredi vers 17h00 alors que l'incertitude politique sur la scène française est toujours prégnante. Le nouveau locataire de Matignon, après la démission de Sébastien Lecornu, devrait être, en principe, connu d'ici la fin de la journée. Principal indicateur du jour, l'indice de confiance de l'Université du Michigan est ressorti meilleur qu'annoncé en octobre : à 55 contre 54,1 attendu, après 55,1 en septembre.

Devises
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank