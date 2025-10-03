L'euro en légère hausse ce vendredi, l'ISM des services déçoit en septembre

(AOF) - La devise européenne gagne 0,23%, à 1,1745 dollar. En l’absence du rapport sur l'emploi, victime du shutdown, les investisseurs se sont concentrés sur l'indice des directeurs d'achat pour le secteur des services de l'Institute for Supply Management pour le mois de septembre. À 50 contre 52 en août, il signale un secteur à l'arrêt. La barre des 50 sépare expansion et contraction de l’activité. Cet indicateur est par ailleurs plus faible qu'annoncé, le consensus s’élevant à 51,8.

L'indice des nouvelles commandes, qui est particulièrement surveillé car il s'agit d'un indicateur avancé, a nettement reculé. Il a baissé de 5,6 points à 50,4.

En dépit du ralentissement de la croissance, la composante prix payé a légèrement progressé, passant de 69,2 à 69,4 entre août et septembre. La composante emploi a aussi progressé à 47,2, contre 46,5 en août, mais elle reste sous la barre des 50.

Considéré comme moins important par les économistes, l'indice des directeurs d'achat (S&P Global) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 53,9 en septembre, contre 53,6 attendu et après 54,6 en août.