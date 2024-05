L'euro consolide contre le dollar

(AOF) - La monnaie unique perd 0,15% à 1,0868 dollar après avoir bénéficié hier de chiffres rassurants sur l'inflation aux Etats-Unis. Le marché des taux américains a depuis cette publication commencé à intégrer deux baisses de taux de la Fed d'ici à la fin de l'année. MUFG signale que la paire euro-dollar a dépassé la résistance de la moyenne mobile à 200 jours à environ 1,0790 ces derniers jours et la banque japonaise s'attend à ce qu'elle se rapproche des plus hauts de l'année à ce jour au-dessus du niveau de 1,10.

