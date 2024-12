L'euro coincé aux alentours de 1,04 dollar

(AOF) - La devise européenne perd 0,09% à 1,0401 dollar, un niveau autour duquel elle évolue depuis ce matin. L’agenda économique du jour est vierge et les marchés de taux sont fermés en Europe. Aux Etats-Unis, le rendement du 10 ans gagne encore 1,7 point de base à 4,61%, soit son plus haut niveau en séance depuis fin mai. Il n'a cessé de progresser depuis le durcissement de ton de la Fed à propos de l'inflation mercredi dernier.

