L'euro bien orienté avant la Fed

(AOF) - L'euro progresse de 0,23% à 1,1342 dollar à la veille du verdict de la Fed qui devrait décider d'un un nouveau statu quo sur ses taux directeurs. "La politique commerciale de l'administration Trump a mis la Fed dans une position difficile et a entraîné un degré élevé d'incertitude politique pour les marchés financiers, les ménages et les entreprises", estime Michael Krautzberger, Global CIO Fixed Income chez AllianzGI.

