L'euro bien orienté après la BCE

"Au-delà des indicateurs, la tendance baissière dessinée par la BCE est de nature à améliorer la confiance des investisseurs", commentent, pour leur part, Philippine Harat, Associate Director, Capital Markets chez Avison Young France et Alexandra Krystalogianni, Director Insight and Investment Strategy EMEA chez Avison Young.

Christian Hantel, gérant chez Vontobel, estime que la Fed (qui se réunira les 17 et 18 septembre), est "en mesure de rattraper la BCE en termes de réduction des taux, si nécessaire".

La BCE a, par ailleurs, procédé à une révision de ses perspectives économiques, avec une légère révision à la hausse de l'inflation sous-jacente, pour 2024 et 2025, et à la baisse pour la croissance jusqu'à 2026.

" Le Conseil des gouverneurs maintiendra une approche s'appuyant sur les données pour déterminer de manière appropriée, réunion par réunion, le degré et la durée de cette orientation restrictive " a répété Christine Lagarde.

"Sur la base de son évaluation actualisée des perspectives d'inflation, de la dynamique de l'inflation sous-jacente et de la force de la transmission de la politique monétaire, il est aujourd'hui opportun de faire un nouveau pas dans la réduction du caractère restrictif de la politique monétaire ", a expliqué l'institution de Francfort dans un communiqué.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.