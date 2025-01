L'euro bien orienté après la BCE

(AOF) - L'euro glanait 0,09% à 1,0431 dollar vers 17 heures après la décision de la BCE. L'institution basée à Francfort a décidé d’abaisser ses trois taux d’intérêt directeurs de 25 points de base, estimant que "le processus de désinflation est en bonne voie "."Nous pensons que le cycle de baisse des taux de la BCE n'est pas encore terminé et anticipons trois nouvelles réductions cette année. Cette perspective repose sur des prévisions de croissance faibles et notre attente d'une inflation qui devrait continuer à baisser vers l'objectif et s'y maintenir", affirme Felix Feather, économiste chez abrdn.