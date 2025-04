L'euro au plus haut depuis début 2022 : nouvelle réplique chinoise

(AOF) - La devise européenne poursuit sa progression, s'adjugeant 2,08% à 1,1430 dollar, un niveau inconnu depuis février 2022. En progressant de 2,3% jeudi, l'euro avait déjà connu hier sa dixième meilleure journée par rapport à la monnaie américaine depuis le début du millénaire. La tension est montée d'un nouveau cran ce matin dans la guerre commerciale sino-américaine : Pékin a annoncé porter à 125% à partir du 12 avril ses tarifs douaniers sur tous les produits américains. La Chine réplique à Washington, qui affiche 145% de tarifs douaniers sur les produits chinois.

L'euro n'est pas la seule monnaie à progresser contre le dollar : le yen, le franc suisse, la livre sterling et le dollar canadien sont dans le même cas.

Les décisions et la volte-face de Donald Trump à propos de sa politique commerciale affectent la confiance des investisseurs dans les obligations d'État américaines et du dollar américain.

" Le manque de confiance dans les obligations américaines profitera certainement aux monnaies qui offrent un certain degré d'alternative. Le Japon et la zone euro offrent les meilleures perspectives en termes de marchés de taux, en termes de taille ", souligne MUFG. Comme facteur pénalisant la monnaie américaine, la banque japonaise cite également l'adoption par la Chambre des représentants d'un budget, qui alourdit la dette américaine de plus de 5 trillions de dollars.

" Même si les détails diffèrent de la version du Sénat et que de nouvelles négociations seront donc nécessaires, la confiance des investisseurs dans le marché obligataire américain sera de nouveau mise à l'épreuve, compte tenu de l'indifférence apparente du Congrès à l'égard des perspectives budgétaires ", prévient le spécialiste.

Commerzbank souligne pour sa part que malgré la pause de 90 jours sur les tarifs douaniers à l'exception de la Chine, "rien n'a changé sur le plan structurel". "Personne ne sait exactement à quoi ressembleront les accords avec les différents pays, combien de pays sont réellement prêts à conclure un accord, et dans quel délai des 90 jours cela se produira." détaille-t-il.

Le cambiste fait également remarquer que le président de la Cour suprême des États-Unis, John Roberts a tranché, pour le moment, en faveur du président américain en lui permettant de limoger les dirigeants des agences dites indépendantes. " Cela ne semble pas particulièrement intéressant pour les marchés financiers, jusqu'à ce que l'on se rende compte que la Fed fait également partie de cette catégorie " prévient Commerzbank.