L'euro au plus bas depuis 17 mois

L'euro démarre la semaine sous pression, après avoir déjà souffert au cours des séances précédentes. Les craintes budgétaires françaises ravivent le spectre d'une contagion à l'ensemble de la zone euro et poussent la monnaie unique à des niveaux inédits depuis mai 2025.

L'euro lâche 0,5% à 1,1193 USD au début de la journée de lundi, à son plus bas niveau depuis 17 mois. La monnaie unique avait bouclé vendredi une cinquième semaine consécutive de baisse. Le mouvement s'est accéléré sous l'effet des tensions sur le marché obligataire français. Depuis le week-end, la rumeur d'élections anticipées en Espagne renforce la prudence des opérateurs, qui n'ont pas oublié les crises qui ont ébranlé la zone euro par le passé.

Le meilleur marqueur actuel de l'aversion des investisseurs pour l'euro, un peu comme le VIX pour le S&P 500, est sans conteste le spread entre l'OAT et le Bund. Ce matin, l'écart de rendement entre la dette française et la dette allemande atteint 147 points de base ( 4,4%). C'est environ deux fois plus que la moyenne sur deux ans, et quatre fois plus que le niveau qui prévalait 5 ans en arrière.

Le dollar a profité de ce reflux de l'euro pour regagner du terrain sur l'ensemble du marché des changes. L'indice DXY a progressé de 1,1% sur la semaine écoulée. Le franc suisse a lui aussi bénéficié d'un statut de valeur refuge relatif, l'EUR/CHF reculant de 1,5% à 0,9292.