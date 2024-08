L'euro atteint un plus haut en séance jamais atteint depuis juillet 2023

(AOF) - L'euro reculait de 0,33% à 1,1155 dollar ce lundi vers 16 heures. Plus tôt en séance, la monnaie unique a atteint un plus haut à 1,1205 dollar, un niveau plus observé depuis juillet 2023. "L'inflation baisse des deux côtés (de l'Atlantique), mais la Fed devrait agir un peu plus agressivement sur le chemin de la baisse, ce qui réduira un peu les écarts de taux et ouvrira la voie à un euro plus fort", indique Commerzbank. Les investisseurs prendront connaissance en fin de semaine des données sur l'inflation aux Etats-Unis et en zone euro.