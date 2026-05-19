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L'euphorie des investisseurs ouvre la voie à des prises de bénéfices, prévient BofA
information fournie par Zonebourse 19/05/2026 à 17:10

L'allocation en actions des investisseurs mondiaux a atteint un niveau record et leurs liquidités ont fondu en mai, déclenchant un signal technique de vente qui rend les marchés mûrs pour des prises de bénéfices dès le début du mois de juin, montre mardi l'enquête mensuelle de Bank of America (BofA).

Selon les stratèges de la banque américaine, dirigés par Michael Hartnett, la "capitulation des vendeurs est désormais presque complète", avec un niveau moyen de liquidités ( cash ) dans les portefeuilles retombé de 4,3% à 3,9% en mai, soit son plus fort repli mensuel depuis février 2024.

Ce seuil de 4% est particulièrement surveillé par les stratégistes de BofA, car il correspond historiquement à un signal de vente tactique pour les marchés actions.

L'indicateur propriétaire "Bull & Bear" de la firme atteint quant à lui 7,8 sur 10, se rapprochant d'une zone traditionnellement associée à un excès d'optimisme des investisseurs.

D'après BofA, l'ampleur de la correction à venir dépendra de l'évolution des rendements obligataires.

Un moral au beau fixe, mais un positionnement chargé

Malgré ce risque technique de correction à court terme, le moral des gérants de fonds ( Global Fund Manager Survey ) affiche une santé de fer, retrouvant son plus haut niveau depuis février dernier, porté par un optimisme macroéconomique débordant.

Les craintes d'une récession mondiale se sont littéralement volatilisées : seuls 4% des professionnels interrogés prédisent désormais un atterrissage brutal ( hard landing ) de l'économie alors que 46% tablent sur un atterrissage en douceur ( soft landing ).

Les anticipations de bénéfices ont également bondi, d'après la banque: un solde net de 17% des répondants prévoit désormais une amélioration des profits mondiaux, contre un solde négatif de 14% le mois précédent. Selon BofA, il s'agit de la sixième plus forte hausse mensuelle des attentes de bénéfices jamais enregistrée dans l'enquête.

Le regain d'appétit pour le risque se reflète aussi dans les allocations sectorielles. Les investisseurs affichent leur plus forte surpondération des valeurs technologiques depuis février 2024 et des valeurs cycliques par rapport aux défensives depuis janvier 2018, même si le pari à l'achat sur les semi-conducteurs est aujourd'hui considéré comme la transaction la plus encombrée du marché par 73% des répondants.

L'inflation et la Fed en embuscade

Malgré cette confiance retrouvée, plusieurs signaux de fragilité persistent, prévient BofA.

L'inflation redevient la principale menace identifiée par les investisseurs : 40% citent désormais une "seconde vague inflationniste" comme principal risque extrême, contre 26% le mois précédent.

Parallèlement, 66% des répondants anticipent une hausse de l'inflation mondiale.

Les attentes de remontée des taux courts ont fortement progressé, avec un solde net de 23% des investisseurs anticipant des taux plus élevés à court terme, au plus haut depuis octobre 2022.

Pour autant, la moitié des gérants continue de prévoir une baisse des taux de la Fed dans les douze prochains mois, contre seulement 16% anticipant un statu quo et 16% de nouvelles hausses de taux.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

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