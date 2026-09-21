L'euphorie autour de l'IA fait un retour en force

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Jamie McGeever

Les actions ont bondi lundi, l’indice Nasdaq se rapprochant à 0,02 % de son plus haut historique atteint en juin, alors que l’optimisme autour de l’IA a repris de plus belle et que les investisseurs ont également salué la quatrième baisse consécutive des cours mondiaux du pétrole .

Si vous avez le temps, je vous invite à lire l'article de fond que mon collègue Ron Bousso et moi-même avons rédigé ce week-end, expliquant pourquoi les prix record du diesel pourraient constituer le talon d'Achille de Trump — la flambée des prix menace de faire grimper l'inflation de manière significative, et la maîtriser constituera un défi de taille.

À lire absolument aujourd’hui

* Xi se rend au sommet avec Trump alors que le moteur commercial de la Chine tourne à plein régime

* L'érosion du centre politique allemand met en évidence l'affaiblissement de l'emprise de Merz sur le pouvoir

* Pourquoi les problèmes budgétaires de la France ont propulsé la prime de risque de ses obligations à des niveaux jamais vus depuis 2012

* Les navettes d’Ormuz assurent l’approvisionnement en pétrole, mais à un coût élevé: Bousso

* Paramount conclut un accord avec plusieurs États américains, une étape majeure vers la finalisation de la fusion avec Warner Bros

* Principaux mouvements des marchés aujourd’hui * ACTIONS: MSCI World +1,3 %, plus forte hausse en six semaines. Europe +1 %, Royaume-Uni +0,8 %. S&P 500 +1,5 %, Nasdaq +2,3 %, à deux doigts de nouveaux records historiques.

* SECTEURS/TITRES: Huit secteurs du S&P 500 en hausse, quatre en baisse. Technologie +2,5 %, services de communication +4 %, énergie -2,6 %. Titres du secteur des semi-conducteurs +4 %. Intel +12 %, Meta et Advanced Micro Devices +11 %. Paramount Skydance -3 %, Warner Bros +11 %. * MARCHÉ DES CHANGES: Le dollar progresse, le dollar/yen dépasse les 157,00. Le yuan chinois atteint son plus haut niveau depuis janvier 2023. Le bitcoin +6 % à plus de 86 000 $. * OBLIGATIONS: l'écart franco-allemand atteint son plus haut niveau depuis 2012. Les rendements américains reculent jusqu'à 4 points de base, les courbes s'aplatissent davantage — l'écart 2 ans/30 ans s'établit à 53 points de base. * MATIÈRES PREMIÈRES/MÉTAUX: Le pétrole passe sous la barre des 100 $ le baril, le Brent recule de 4 % et le WTI de 5 %. Mais le prix moyen du diesel aux États-Unis atteint un nouveau record à 6,51 $ le gallon.

Thèmes d’actualité:

Risque politique européen

Les inquiétudes concernant le risque politique en France , notamment autour des perspectives des finances publiques, pèsent sur le marché obligataire français depuis un certain temps, mais se sont intensifiées ces dernières semaines. Les élections régionales qui se sont tenues ce week-end en Allemagne, pilier de la zone euro, ont soudainement exacerbé et élargi les craintes des investisseurs quant à l’orientation politique de l’ensemble de la région. Et, par extension, quant à l’évolution de sa dette et de son déficit.

L’écart de rendement entre les obligations franco-allemandes à 10 ans s’est creusé vendredi pour atteindre 104 points de base, son plus haut niveau depuis le paroxysme de la crise de la dette de la zone euro en juillet 2012, quelques jours seulement avant que la célèbre phrase de Mario Draghi « quoi qu’il en coûte » ne change le cours de l’histoire. Il s’est maintenu au-dessus de 100 points de base lundi. Le coût de l’assurance contre le risque de défaut des obligations françaises est à son plus haut niveau depuis 2020. Dans le même temps, le chancelier allemand Friedrich Merz s’accroche au pouvoir après la pire défaite électorale régionale subie par son parti dans l’Allemagne d’après-guerre, bien que les rendements des Bunds aient baissé lundi grâce à la chute mondiale des cours du pétrole. Sans cela, les rendements allemands seraient probablement eux aussi plus élevés.

Désapprobation

De l’autre côté de l’Atlantique, la cote de popularité du président américain Donald Trump a chuté à 32 %, son plus bas niveau depuis le début de son mandat, selon un nouveau sondage Reuters/Ipsos. Le coût élevé de la vie, notamment les prix record du gazole à la pompe, et l’impopularité de la guerre contre l’Iran, qui en est désormais à son septième mois sans qu’aucun signe de fin ne se profile, commencent à se faire sentir.

Ce n'est pas ce que souhaite le Parti républicain à l'approche des élections de mi-mandat du 3 novembre. À tort ou à raison, ces élections sont souvent considérées comme un référendum sur le président en exercice. Les électeurs semblent ressentir davantage les effets négatifs d'une inflation toujours élevée et des prix du diesel désormais à des niveaux records que les « effets de richesse » positifs liés aux cours boursiers record et au patrimoine net des ménages, qui atteint également des niveaux records .

L’optimisme autour de l’IA revient en force

La remontée mondiale des marchés boursiers de lundi a mis en évidence les fluctuations du sentiment des investisseurs à l’égard de l’IA. Aujourd’hui, celui-ci était extrêmement positif, provoquant des hausses spectaculaires en une seule journée pour les valeurs technologiques à forte capitalisation et propulsant le Nasdaq à seulement 0,02 % de son plus haut historique de 27 190 points atteint le 1er juin. Ce boom semblait sortir de nulle part. Peut-être que Trump et Bessent ont contribué à apaiser certaines des inquiétudes des investisseurs.

Ces dernières semaines avaient été dominées par un discours apocalyptique selon lequel l’IA serait si puissante et destructrice qu’elle pourrait anéantir l’humanité d’ici une décennie. La manière exacte dont cela pourrait se produire n’a pas été clairement expliquée. Ce qui est clair, en revanche, c’est la volonté des géants de la tech de maintenir leurs dépenses, ce qui inquiétait les investisseurs mais qu’ils ont saisi lundi comme une raison d’acheter. Ces dépenses généreront-elles les rendements escomptés par les investisseurs? Qui sait. Mais ce n’était pas leur préoccupation aujourd’hui.

Qu’est-ce qui pourrait faire bouger les marchés demain?

* PMI mondiaux (septembre, estimations préliminaires)

* Parmi les responsables de la Banque centrale européenne qui doivent s’exprimer figurent le vice-président Boris Vujcic, l’économiste en chef Philip Lane et le membre du conseil d’administration Piero Cipollone

* Emprunt du secteur public britannique (août)

* Le Trésor américain vendra 69 milliards de dollars de bons à deux ans lors d'une adjudication

* Parmi les responsables de la Réserve fédérale américaine qui doivent s'exprimer figurent le président de la Fed de New York, John Williams, le président de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, et le vice-président Philip Jefferson

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