 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 830,26
+0,45%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'ETHZilla augmente après que Kenneth Griffin, de Citadel, a révélé sa participation
information fournie par Reuters 26/09/2025 à 11:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 septembre - ** Les actions de l'accumulateur d'éther ETHZilla ETHZ.O augmentent de 2,6 % à 2,39 $ avant le marché

** Le directeur général de Citadel, Kenneth Griffin, a révélé une participation de 5,3% dans ETHZ, selon un dépôt réglementaire tard jeudi

** Le mois dernier, le milliardaire Peter Thiel a également révélé sa participation dans l'ETHZ

** ETHZ détenait 102 264 ether d'une valeur d'environ 462 millions de dollars au 19 septembre

** À la dernière clôture, l'action ETHZ a augmenté de 28% depuis le début de l'année

Devises
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank