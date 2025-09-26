L'ETHZilla augmente après que Kenneth Griffin, de Citadel, a révélé sa participation

26 septembre - ** Les actions de l'accumulateur d'éther ETHZilla ETHZ.O augmentent de 2,6 % à 2,39 $ avant le marché

** Le directeur général de Citadel, Kenneth Griffin, a révélé une participation de 5,3% dans ETHZ, selon un dépôt réglementaire tard jeudi

** Le mois dernier, le milliardaire Peter Thiel a également révélé sa participation dans l'ETHZ

** ETHZ détenait 102 264 ether d'une valeur d'environ 462 millions de dollars au 19 septembre

** À la dernière clôture, l'action ETHZ a augmenté de 28% depuis le début de l'année