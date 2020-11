Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Ethiopie accuse les forces du Tigré d'avoir détruit l'aéroport d'Axoum Reuters • 23/11/2020 à 11:11









NAIROBI, 23 novembre (Reuters) - Les forces du Front de libération du peuple du Tigré (TPLF) ont détruit un aéroport près de la ville ancienne d'Axoum, ont annoncé lundi des médias affiliés au gouvernement éthiopien, qui a fixé aux forces rebelles un ultimatum de 72 heures pour capituler. Le Premier ministre Abiy Ahmed a demandé au TPLF, qui dirige cette région montagneuse de plus de cinq millions d'habitants, de déposer les armes d'ici mercredi sous peine d'un assaut contre la capitale régionale Mekele. Le président du Tigré, Debretsion Gebremichael, a déclaré à Reuters que cet ultimatum était une couverture pour que les forces gouvernementales puissent se regrouper après leur défaite, selon ses dires, sur trois fronts. Aucune des deux parties partie n'ont commenté les déclarations de l'autre, et Reuters n'a pas pu vérifier de manière indépendante ces informations, l'accès au Tigré étant limité et les communications coupées pour l'essentiel. Le conflit, qui a éclaté le 4 novembre, a déjà fait des centaines, voire des milliers de morts et a poussé près de 40.000 Ethiopiens à se réfugier au Soudan voisin. Il s'est étendu au-delà du Tigré, le TPLF ayant tiré des roquettes dans la région voisine d'Amhara et à la frontière avec l'Erythrée. Les appels internationaux à la médiation, lancés par l'Organisation des nations unies (Onu) et par d'autres pays d'Afrique et d'Europe, n'ont jusqu'à présent pas abouti. Les Nations unies ont exhorté lundi l'Ethiopie à assurer la protection des civils face à la menace d'une offensive à Mekele. (Omar Mohammed et Andrew Cawthorne, version française Laura Marchioro, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.