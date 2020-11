Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Ethiopie accuse le chef de l'OMS de soutenir les rebelles du Tigré Reuters • 19/11/2020 à 11:10









ADDIS ABEBA, 19 novembre (Reuters) - L'armée éthiopienne a accusé jeudi le directeur de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'Ethiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus, de soutenir la rébellion du Tigré et de tenter de lui fournir des armes et un soutien diplomatique. Dans une allocution télévisée, le général Birhanu Jula, chef d'état-major des forces armées, a dénoncé les liens entre Tedros et le Front de libération du peuple du Tigré (TPLF), dont les forces combattent depuis deux semaines l'armée fédérale. "Cet homme est membre de ce groupe et il fait tout pour le soutenir", a déclaré l'officier. D'origine tigréenne, Tedros Adhanom Ghebreyesus a été ministre de la Santé et ministre des Affaires étrangères au sein de gouvernements de coalition dirigés par le TPLF. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a ordonné le 4 novembre à l'armée d'intervenir au Tigré, région du nord du pays, pour y rétablir l'Etat de droit, après avoir imputé l'attaque d'une base gouvernementale aux forces locales. Le TPLF, qui a dominé la scène politique éthiopienne pendant près de trente ans, reproche à Abiy Ahmed d'avoir écarté les habitants du Tigré des instances de sécurité et de gouvernement depuis son arrivée au pouvoir en 2018, et de vouloir assujettir totalement les représentants de la région septentrionale, qui constitue 5% de la population du pays, qui compte 115 millions d'habitants. (Rédaction d'Addis Abeba, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)

