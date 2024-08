L’ETF défense de VanEck atteint le milliard de dollars d’encours

L’ETF sur la défense VanEck Defense Ucits ETF, créé par VanEck au printemps 2023, a atteint le milliard de dollars d’encours. Il a ainsi doublé de taille en seulement quatre mois, après avoir dépassé les 500 millions de dollars en avril 2024. L’ETF se présente comme le seul fonds coté disponible en Europe entièrement consacré à la défense.

VanEck Defense Ucits ETF cherche à investir dans des entreprises qui réalisent la majorité de leur chiffre d’affaires dans le secteur de la défense : équipements de défense, technologie aérospatiale, systèmes et services de communication, technologie satellitaire, véhicules aériens sans pilote, logiciels de sécurité, matériel et services informatiques, logiciels de cybersécurité, solutions de formation et de simulation, criminalistique numérique, dispositifs de repérage et applications d’authentification électronique ou d’identification biométrique.

Classé article 6 SFDR, l’ETF suit l’indice MarketVector™ Global Defence Industry Index, qui exclue spécifiquement les entreprises impliquées dans la vente de systèmes d’armes controversés ou celles qui ont fait la preuve de leur non-conformité aux normes établies.

« Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022, les pays européens ont compris qu’ils devaient renforcer leurs forces armées et relancer l’industrie de la défense pour protéger les démocraties du continent », a commenté Martijn Rozemuller, PDG de VanEck Europe.