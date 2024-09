L’été s’est "mieux terminé qu’il n’avait commencé" pour le commerce spécialisé (Procos)

Alors que l'évolution de la fréquentation des points de vente en France était fortement négative en juillet à - 5,9 %, elle a été plus favorable en août à + 0,8 % sur un an. A Paris, cette évolution est restée négative à - 2,2 %.

(AOF) - Au mois d’août, l’activité des magasins des enseignes du commerce spécialisé "se termine en très légère hausse de 1,5 % par rapport à août 2023", annonce Procos, l’organisation professionnelle du secteur dans son bilan mensuel. "L’été s’est donc mieux terminé qu’il n’avait commencé" souligne-t-elle : - 2,5 % en juillet 2024 sur un an. Comme chaque mois, cette moyenne masque des réalités sectorielles différentes avec une "dynamique forte" pour les enseignes de la beauté-santé (+ 9,2 %) et les secteurs cadeaux-jouets-culture à + 4,1 %.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.