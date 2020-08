Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Etat sera vigilant sur l'offre de Veolia sur Suez, dit Le Maire Reuters • 31/08/2020 à 08:43









PARIS (Reuters) - L'Etat sera vigilant aux engagements de Veolia sur l'emploi et les actifs stratégiques en France dans le cadre de sa proposition de racheter à Engie 29,9% de Suez, a déclaré lundi Bruno Le Maire. "L'Etat sera vigilant aux engagements que prendra Veolia en termes de maintien de l'emploi en France, et de conservation des actifs stratégiques pour la France", a dit le ministre de l'Economie et des Finances dans une déclaration transmise à la presse. "L'Etat, en qualité d'actionnaire de référence d'Engie, étudiera cette offre avec la gouvernance de l'entreprise et arrêtera sa position en fonction des intérêts patrimoniaux d'Engie, de la qualité du projet industriel, du maintien d'une pluralité d'acteurs sur les services aux collectivités locales et de la prise en compte des intérêts de toutes les parties prenantes", a-t-il ajouté, en précisant que l'Etat se prononcerait sur cette opération "dans les instances de gouvernance d'Engie." (Leigh Thomas, Myriam Rivet et Bertrand Boucey)

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris +6.06% SUEZ Euronext Paris +19.89% VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris +3.64%