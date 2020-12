Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Etat islamique revendique l'assassinat d'une présentatrice de télévision en Afghanistan Reuters • 10/12/2020 à 17:58









JALALABAD/KABOUL, 10 décembre (Reuters) - L'organisation Etat islamique (EI) a revendiqué jeudi le meurtre d'une présentatrice de télévision et militante féministe en Afghanistan, Malalai Maiwand, tuée par balles, ainsi que son chauffeur, alors qu'elle circulait en voiture à Jalalabad. Le meurtre de cette présentatrice de la chaîne de radio-télévision Enikas dans la province de Nangarhar, dans l'est de l'Afghanistan, porte à 10 le nombre de journalistes ou d'employés de médias tués cette année en Afghanistan. "Elle était en route pour le bureau lorsque l'incident s'est produit", a déclaré Attaullah Khogyani, porte-parole du gouverneur de la province. Cette région est un foyer de violences, notamment de la part de l'EI, qui a revendiqué sur Telegram l'attaque dont a été victime Malalai Maiwand, qu'il a qualifié de journaliste "pro-régime". Malalai Maiwand avait 25 ans. Il y a cinq ans, sa mère, également engagée dans la défense des droits des femmes, a été tuée par des tireurs inconnus. Enikas a pour sa part déjà été pris pour cible, son propriétaire ayant été victime d'un enlèvement en 2018. (Abdul Qadir Sediqi, Ahmad Sultan; version française Elena Smirnova, édité par Bertrand Boucey)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.