L’Etat français accorde 16,4 M€ à Global Bioenergies pour la construction de la première usine au monde d’isobutène biosourcé

Evry, le 04 octobre 2023 – 07h00 : L’Etat français, via l’appel à projet Première usine porté par Bpifrance dans le cadre du plan France 2030, va participer au financement du projet d’usine d’une capacité de 10 000 tonnes par an d’isobutène et dérivés par un soutien financier non dilutif de 16,4 M€, sous la forme d’une subvention (60%) et d’une avance remboursable (40%). Le démarrage de cette usine est prévu en 2027.

La technologie unique développée par Global Bioenergies, permettant de produire de l’isobutène à partir de ressources naturelles, va ainsi permettre à l’industrie cosmétique d’augmenter la naturalité de ses formules, puis aux acteurs de l’aérien de se défaire progressivement de leur dépendance au pétrole, sans compromis sur les performances et sans nécessité de modifier les équipements et installations existantes.