L'Etat fera tout ce qui est nécessaire pour soutenir Air France-Le Maire

PARIS, 31 juillet (Reuters) - L'Etat fera tout ce qui est nécessaire pour permettre à la France de conserver sa compagnie nationale Air France, a assuré vendredi le ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance Bruno Le Maire. Frappé de plein fouet par les répercussions de la pandémie de COVID-19, le groupe Air France-KLM AIRF.PA a fait état jeudi d'une baisse de 83% de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre. Alors que la branche française du groupe franco-néerlandais a déjà bénéficié d'un soutien de sept milliards d'euros de la part de l'Etat actionnaire, Bruno Le Maire a précisé sur CNEWS que "l'Etat fera tout ce qui est nécessaire pour conserver cette compagnie aérienne nationale, les emplois qui vont avec, l'indépendance que cela représente". En cas de difficultés persistantes, "Air France pourra compter sur le soutien de l'Etat", a-t-il ajouté en notant que les sept milliards dont a déjà bénéficié la compagnie lui permettront de "voir venir jusqu'à la fin de l'année". Interrogé sur une éventuelle montée de l'Etat au capital, le ministre de l'Economie a botté en touche, mais sa ministre déléguée chargée de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, a été plus explicite. "S'il faut monter au capital, on le fera", a-t-elle dit sur LCI, tout en précisant que "ce n'est pas le sujet du jour". (Bertrand Boucey, Myriam Rivet et Nicolas Delame)

Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris -2.02%