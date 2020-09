Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Etat examinera toutes les offres sur Suez avec la même équité-Le Maire Reuters • 06/09/2020 à 14:34









(Actualisé avec autre déclaration sur Suez-Veolia et interview de Meridiam au Parisien) PARIS, 6 septembre (Reuters) - Le ministre français de l'Economie Bruno Le Maire a indiqué dimanche que des offres sur Suez SEVI.PA , qu'il s'agisse de celle faite il y a une semaine par Veolia VIE.PA ou de possibles propositions concurrentes, seraient examinées avec la "même équité". "Il y a une proposition qui a été faite par Veolia. Il peut y en avoir d'autres. Elles seront toutes examinées avec la même équité", a déclaré le ministre sur Europe 1. "L'Etat doit être garant de l'équité dans cette opération. Mais nous regarderons un certain nombre de conditions", a-t-il ajouté. Bruno Le Maire a à cette occasion rappelé que le gouvernement serait vigilant à la sauvegarde des emplois en France. Le ministre a aussi insisté sur l'importance pour Suez d'avoir un actionnaire majoritaire français. Veolia a proposé dimanche dernier à Engie de lui racheter 29,9% de Suez pour environ 2,9 milliards d'euros. Mais Engie a jugé ce prix insuffisant vendredi. et Prié de dire si l'offre de Veolia était suffisante, Bruno Le Maire a répondu: "toute offre peut toujours être améliorée". L'Etat français détient près de 24% du capital d'Engie. Dans le cadre de son offre sur Suez, Veolia prévoit de céder les activités Eau France de Suez au groupe de gestion d'infrastructures Meridiam. Dans une interview au Parisien, Thierry Déau, le fondateur et PDG de Meridiam, assure qu'en cas de rachat d'Eau France, il n'y aura pas d'augmentation du prix de l'eau. "Si nous sommes alliés à Antoine Frérot (PDG de Veolia, ndlr) pour porter une solution aujourd'hui dans le rachat de Suez, une fois que tout sera signé, nous serons les meilleurs ennemis sur le marché de l'eau en France", déclare Thierry Déau. "Nous allons mettre tous les moyens dans Suez Eau France pour être un concurrent crédible face à Veolia", dit aussi le dirigeant, ajoutant vouloir moderniser les réseaux de l'eau et maintenir les emplois. (Matthieu Protard et Dominique Vidalon)

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris -1.90% SUEZ Euronext Paris +1.65% VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris -2.32%