L'Etat est impartial dans le dossier Suez-Veolia, assure Bruno Le Maire

PARIS, 17 septembre (Reuters) - L'Etat français est impartial dans le dossier de Suez SEVI.PA et Veolia VIE.PA et n'a fait aucun choix, a assuré jeudi le ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance. "Je ne suis dans le camp ni de Suez ni de Veolia", a déclaré Bruno Le Maire sur l'antenne de CNews. (Bertrand Boucey et Jean-Philippe Lefief)

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris -1.34% SUEZ Euronext Paris -0.47% VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris -1.08%