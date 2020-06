Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Etat attend de Renault un "dialogue social exemplaire"-Le Maire Reuters • 02/06/2020 à 08:27









PARIS, 2 juin (Reuters) - L'Etat accordera un prêt garanti à Renault RENA.PA si le constructeur engage un "dialogue social exemplaire", a prévenu mardi le ministre français de l'Economie Bruno Le Maire avant une réunion de crise à Bercy. Pour redresser sa situation financière après sa première perte nette annuelle en dix ans, le constructeur automobile a annoncé vendredi 15.000 suppressions de postes, dont 4.600 en France. Bruno Le Maire a souligné que Renault devait bâtir dans le département du Nord un "centre d'excellence de la production de de véhicules électriques en France". "Tout dépendra de la réunion d'aujourd'hui et de la manière dont Renault va engager le dialogue social. Si Renault engage ce dialogue social exemplaire que nous souhaitons, sur la création d'un pôle d'excellence dans le département du Nord, si ce processus est engagé de manière constructive et transparente, je signerai le prêt garanti par l'Etat de 5 milliards d'euros", a déclaré Bruno Le Maire. "Si ça n'est pas le cas et qu'on voit qu'on aboutit à une situation de blocage, il faudra poursuivre les discussions. Mais (...) il faut que chacun fasse preuve de bonne volonté. Je suis persuadé que la bonne volonté sera au rendez-vous de cette réunion", a ajouté le ministre de l'Economie. (Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +2.14%