L'étage d'accélération de la fusée Firefly Alpha détruit lors d'un incident d'essai

Firefly Aerospace a déclaré lundi que l'étage d'accélération d'une fusée Alpha qui devait être lancée dans les semaines à venir a été détruit lors d'un incident d'essai au Texas.

"Au cours d'un essai dans les installations de Firefly à Briggs (Texas), le premier étage de la fusée Alpha Flight 7 de Firefly a connu un incident qui a entraîné la perte de l'étage. Les protocoles de sécurité appropriés ont été suivis et tout le personnel est en sécurité", a déclaré la société dans un communiqué.