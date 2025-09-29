 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
45 043,75
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'étage d'accélération de la fusée Firefly Alpha détruit lors d'un incident d'essai
information fournie par Reuters 29/09/2025 à 22:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Firefly Aerospace a déclaré lundi que l'étage d'accélération d'une fusée Alpha qui devait être lancée dans les semaines à venir a été détruit lors d'un incident d'essai au Texas.

"Au cours d'un essai dans les installations de Firefly à Briggs (Texas), le premier étage de la fusée Alpha Flight 7 de Firefly a connu un incident qui a entraîné la perte de l'étage. Les protocoles de sécurité appropriés ont été suivis et tout le personnel est en sécurité", a déclaré la société dans un communiqué.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank