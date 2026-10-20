L'essor des lunettes connectées d'EssilorLuxottica se heurte à une surveillance réglementaire plus stricte

* Les lunettes Meta d'EssilorLuxottica ont représenté 81,3% des expéditions mondiales au S1

* Le CEPD recommande l'utilisation de voyants lumineux, d'alertes sonores et de notifications lorsque la caméra est active

* La Norvège prévoit une interdiction temporaire dans certains lieux

* L'Australie envisage d'imposer des restrictions dans les administrations publiques

* EssilorLuxottica doit publier ses résultats mardi après-Bourse

par Elisa Anzolin, Gianluca Lo Nostro et Elizabeth Howcroft

Les lunettes connectées font l'objet d'une surveillance accrue de la part des régulateurs européens et des associations de défense des consommateurs, ce qui amène les investisseurs à se demander si les ventes peuvent continuer à progresser alors qu'EssilorLuxottica ESLX.PA publie mardi soir ses résultats du troisième trimestre.

Le lunetier franco-italien a lancé en 2023 ses lunettes connectées Ray-Ban avec le géant technologique américain Meta META.O , capables de filmer et d'enregistrer. Depuis, le marché a connu une croissance rapide.

Selon le cabinet d'études Omdia, les livraisons mondiales de lunettes dotées d'intelligence artificielle ont bondi à 8,4 millions d'unités en 2025, contre environ 2,1 millions en 2024.

Les lunettes Meta d'EssilorLuxottica ont représenté 81,3% des livraisons mondiales totales au premier semestre de cette année.

À l'occasion de la publication de ses résultats du troisième trimestre, prévue mardi la clôture de la Bourse, EssilorLuxottica ne devrait pas fournir de chiffres précis sur la valeur des ventes de lunettes connectées, mais pourrait néanmoins donner une indication.

Dans son communiqué d'activité du deuxième trimestre, le fabricant de Ray-Ban avait dit que les ventes de lunettes connectées avaient presque doublé par rapport à la même période de l'année précédente.

DES ÉTATS ENVISAGENT DES INTERDICTIONS

Le succès commercial des lunettes connectées Meta d’EssilorLuxottica tient notamment au fait qu'elles ressemblent à des montures normales.

A l'inverse, les Google Glass GOOGL.O lancées il y a plus de dix ans, avec un design jugé encombrant et futuriste, n'a jamais été du goût du grand public.

Cependant, c'est cette discrétion même des montures des lunettes connectées d'EssilorLuxottica qui préoccupe les autorités de régulation de différents pays.

La semaine dernière, le Comité européen de la protection des données (CEPD), qui regroupe les autorités nationales chargées de la protection de la vie privée, a déclaré que ces appareils facilitaient l'enregistrement d'images et de conversations à l'insu des personnes.

Louis Larere, gestionnaire de portefeuille chez le gestionnaire d'actifs français BDL, a fait écho à cette préoccupation.

"Le fait que les lunettes connectées sont équipées d'une caméra, permettant aux utilisateurs de diffuser en direct et de partager instantanément du contenu sur les réseaux sociaux, est un problème", souligne-t-il.

À ce jour, la Norvège est l'Etat qui est allé le plus loin dans la régulation, avec l'annonce au début du mois de son intention d'interdire temporairement l'utilisation des lunettes dotées d'IA dans certains lieux.

L'Australie a dit en septembre qu'elle envisageait d'interdire l’utilisation de lunettes connectées équipées d'une caméra dans les administrations publiques.

Toujours en septembre, le parquet de Paris a ouvert une enquête sur des faits présumés de harcèlement sexuel impliquant des lunettes connectées et, de son côté, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a reçu des plaintes au sujet de l'utilisation abusive de cet accessoire.

Dans une déclaration préliminaire et non contraignante, le CEPD a exhorté les fabricants aménager les montures pour prendre en compte ses préoccupations, avec par exemple des voyants lumineux quand elles sont en mode enregistrement, des alertes sonores et des notifications envoyées aux appareils à proximité en cas d'enregistrement.

L'autorité a également suggéré de limiter la diffusion en direct, de flouter automatiquement les visages des passants et de mettre en place des restrictions techniques en présence de lieux sensibles tels que les hôpitaux ou les écoles.

LES CRAINTES SUR LA CONFIDENTIALITÉ POURRAIENT PESER

Ross Gerber, président-directeur général de la société californienne de gestion de patrimoine Gerber Kawasaki, qui détient des actions Meta, a déclaré que les préoccupations en matière de vie privée et la stigmatisation sociale pourraient limiter une adoption à plus grande échelle.

"Les gens vous pointeront du doigt si vous les porteze et ceux qui les portent risquent de se sentir mal à l'aise", a-t-il déclaré, ajoutant qu'il avait remisé au garage sa paire de lunettes Meta.

Un porte-parole de Meta a assuré que ces lunettes restaient prisées pour leur capacité à écouter de la musique, passer des appels et bénéficier de traductions en direct.

"Elles ont été conçues pour qu'on les voie. C'est pourquoi chaque paire équipée d'une caméra est dotée d'un voyant lumineux à l'avant qui clignote lorsque vous prenez une photo ou enregistrez une vidéo que vous pouvez partager avec d’autres", a-t-il ajouté.

Un porte-parole d'EssilorLuxottica a dit à Reuters qu'il est important que les règles protègent les droits des personnes tout ajoutant qu'il était bon aussi de favoriser l'innovation.

Les autorités de régulation des données en Italie et en Autriche ont toutes deux dit à Reuters qu'elles enquêtaient sur des incidents impliquant l’utilisation de lunettes connectées par des élèves dans les établissements scolaires.

"Les autorités devraient envisager d'interdire ces appareils dans les espaces publics de manière plus coordonnée", a déclaré Kleanthi Sardeli, avocate au sein de l'association européenne de défense des droits numériques NOYB.

Selon Cédric Rossi, analyste financier spécialisé dans le luxe et les biens de consommation chez Stifel, les préoccupations en matière de vie privée constituent un risque pour les lunettes connectées, citant un phénomène similaire il y a plus de dix ans avec les Google Glass.

Cédric Rossi a ajouté que la présentation par Meta, en septembre, de lunettes audio sans caméra constituait un premier pas pour répondre aux préoccupations en matière de réglementation et de vie privée.

Il a toutefois souligné que, sans caméra, les utilisateurs ne peuvent pas profiter pleinement des capacités d’IA que ces appareils sont censés offrir.

Malgre les incertitudes, d'autres entreprises sont tentées de lancer des lunettes connectées : Google prévoit de commercialiser ses lunettes Gemini AI, en partenariat avec Samsung 005930.KS , avant la fin de l'année. Apple AAPL.O devrait également lancer ses propres lunettes connectées.

Dans un rapport publié ce mois-ci, les analystes de BofA ont estimé que le risque réglementaire était limité et qu'une interdiction pure et simple était peu probable, même si de nouvelles restrictions venaient à voir le jour, notamment en Europe.

(Elisa Anzolin à Milan, Gianluca Lo Nostro à Gdansk et Elizabeth Howcroft à Paris ; version française Coralie Lamarque, édité par Benoit Van Overstraeten)