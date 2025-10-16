L'essor des centres de données d'IA stimule les ventes du fabricant de robots ABB aux États-Unis

ABB affiche un bénéfice d'exploitation légèrement supérieur aux prévisions

L'impact des tarifs douaniers se limite à quelques dizaines de millions de dollars

Augmentation de 27 % des nouvelles commandes aux États-Unis au troisième trimestre

La société d'ingénierie suisse ABB ABBN.S a déclaré qu'elle constatait une forte demande de la part de ses clients, en particulier en raison de l'augmentation des nouveaux centres de données construits aux États-Unis pour traiter l'intelligence artificielle.

ABB, qui fabrique des robots d'usine, ainsi que des moteurs et des entraînements pour les lignes de production des usines, a également déclaré jeudi qu'il voyait peu d'impact sur les clients des tarifs d'importation américains lors de la publication de ses résultats du troisième trimestre.

Les résultats donnent un aperçu de la santé de l'économie industrielle au sens large, les produits d'ABB étant utilisés pour électrifier et contrôler les bâtiments, les mines et les usines.

Les nouvelles commandes aux États-Unis ont fait un bond de 27 % au cours du troisième trimestre.

"Cela n'a rien à voir avec les droits de douane", a déclaré le directeur général Morten Wierod. "Il s'agit d'une activité normale où la demande est forte."

DEMANDE CROISSANTE DE CENTRES DE DONNÉES ET D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ININTERROMPUE

ABB tire environ 7 % de son chiffre d'affaires des centres de données, contre 6 % il y a un an. Il fournit des produits d'électrification, par exemple des alimentations ininterrompues, pour maintenir les salles de serveurs en ligne.

"La construction de centres de données est bien sûr un facteur clé, mais les tendances en matière d'électrification des industries exercent également une pression accrue sur les services publics, qui doivent donc investir, y compris dans la production d'électricité", a déclaré Morten Wierod à la presse.

Les commandes liées aux centres de données ont augmenté d'un pourcentage à deux chiffres au troisième trimestre. En début de semaine, ABB a annoncé un partenariat avec le fabricant de puces Nvidia NVDA.O pour développer la prochaine génération de centres de données.

ABB a déclaré que son bénéfice d'exploitation avant intérêts, impôts et amortissements (EBITA) a augmenté de 12 % pour atteindre 1,74 milliard de dollars, ce qui est légèrement supérieur aux prévisions des analystes.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 11 % pour atteindre 9,08 milliards de dollars, dépassant les prévisions de 8,88 milliards de dollars, tandis que les commandes ont augmenté de 12 %. Ses actions ont augmenté de 2,5 % en début de séance, avant de limiter les gains plus tard dans la matinée.

Le directeur financier Timo Ihamuotila, qui quittera ses fonctions l'année prochaine, a déclaré que l'impact des droits d'importation américains s'était limité à quelques dizaines de millions de dollars sur le bénéfice d'exploitation, ce que ABB a compensé par de légères augmentations de prix et des gains d'efficacité.

L'entreprise produit actuellement localement environ 75 à 80 % des produits qu'elle vend aux États-Unis et vise à atteindre 90 % en investissant davantage dans les usines américaines.