L'essor de l'IA place SK Hynix à deux doigts d'une capitalisation boursière de 1.000 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction: ajout du mot « de » qui manquait dans le titre)

SK Hynix 000660.KS est sur le point d'atteindre une capitalisation boursière de 1.000 milliards de dollars, quelques semaines seulement après que Samsung Electronics 005930.KS a franchi ce cap, alors que la forte demande en matière d'intelligence artificielle place la Corée du Sud au cœur du boom de l'IA en Asie. Les actions de SK Hynix ont grimpé de plus de 200 % cette année, après une hausse vertigineuse de 274 % en 2025, portées par la demande liée à l'IA tant pour les puces mémoire classiques que pour les puces HBM (High-Bandwidth Memory) utilisées dans les serveurs d'IA.

Si SK Hynix rejoint Samsung au-delà du seuil des 1.000 milliards de dollars, la Corée du Sud deviendrait le premier pays en dehors des États-Unis à compter plus d’une entreprise valant plus de 1.000 milliards de dollars.

"Le marché est animé par un sentiment de FOMO (peur de passer à côté), en particulier pour les titres liés à l'IA au Japon et en Corée", a déclaré Fabien Yip, analyste de marché chez IG à Sydney.

Samsung est devenue la première entreprise coréenne à atteindre la barre des 1.000 milliards de dollars au début du mois, bien que la société taïwanaise TSMC 2330.TW reste la plus grande entreprise d'Asie en termes de capitalisation boursière, avec plus de 1.830 milliards de dollars.

Ces trois fabricants de puces et leurs bénéfices records ont mis en lumière leur rôle crucial dans la chaîne d'approvisionnement mondiale de l'IA.

L'indice de référence sud-coréen KOSPI .KS11 a grimpé en flèche, atteignant des sommets historiques alors que les investisseurs étrangers, petits et grands, se sont rués sur les fabricants de puces.

L'indice a progressé de plus de 86 % cette année, après avoir bondi de 75 % en 2025, enregistrant sa meilleure performance annuelle depuis 1999. Depuis le début de l'année 2025, le KOSPI est le marché boursier majeur le plus performant au monde.

SK Hynix, dont la valeur était inférieure à 100 milliards de dollars il y a 16 mois, se rapproche désormais des capitalisations boursières du géant de la grande distribution Walmart WMT.O et de Berkshire Hathaway BRKa.N , la société d'investissement du légendaire investisseur Warren Buffett.

Jeudi, l'action SK Hynix a légèrement reculé de 0,48 % tandis que celle de Samsung a progressé de plus de 3 % pour atteindre un niveau record, dans un marché global en hausse de 0,9 % – non loin du record atteint plus tôt cette semaine. La capitalisation boursière de SK Hynix s'élevait à environ 948 milliards de dollars, sur la base du cours et du taux de change de mercredi.