L'essor de l'IA fait grimper les ventes d'équipements de fabrication de puces de 9 % à 126 milliards de dollars en 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les ventes d'équipements utilisés pour fabriquer des plaquettes de puces informatiques augmenteront d'environ 9% pour atteindre 126 milliards de dollars en 2026 et de 7,3% supplémentaires pour atteindre 135 milliards de dollars en 2027, car les fabricants de puces augmentent la capacité des puces logiques et des puces de mémoire utilisées dans l'intelligence artificielle, a prévu mardi le groupe industriel SEMI.

La plupart des puces sont fabriquées en Asie, et SEMI prévoit que la Chine, Taïwan et la Corée du Sud resteront les principaux marchés pour les équipements jusqu'en 2027, la Chine investissant le plus dans l'ensemble.

Taïwan, où se trouve le principal fabricant de puces TSMC

2330.TW , augmentera sa capacité de pointe, tandis que la Corée du Sud, où se trouvent Samsung 005930.KS et SK Hynix

000660.KS , investit dans des puces mémoire avancées utilisées pour l'intelligence artificielle.

"Toutes les autres régions suivies sont (également) attendues pour voir les dépenses d'équipement augmenter en 2026 et 2027, soutenues par des incitations gouvernementales, des efforts de régionalisation et des expansions de capacité spécialisées ciblées", a déclaré SEMI.

Le plus grand fournisseur d'équipements pour puces, l'entreprise néerlandaise ASML, représente environ un quart des ventes. Les autres entreprises les plus importantes sont Applied Materials AMAT.O , KLA Corp KLAC.O et Lam Research LRCX.O des États-Unis, et Tokyo Electron 8035.T du Japon.