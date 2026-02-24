 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'essai du médicament "triple G" de Novo Nordisk et United Laboratories montre une perte de poids de 19,7%
information fournie par Reuters 24/02/2026 à 10:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

UBT251, appelé "triple G", cible le GLP-1, le GIP et le glucagon

*

Novo a acheté les droits mondiaux de l'UBT251 en mars 2025

*

Résultats de l'essai mondial de Novo pour l'UBT251 attendus en 2027

(Ajoute des détails sur le médicament dans les paragraphes 1, 5-6, citation dans le paragraphe 4, contexte dans les paragraphes 7-8)

Novo Nordisk NOVOb.CO et United Laboratories International 3933.HK ont déclaré mardi qu'un essai chinois de phase intermédiaire de leur candidat médicament contre l'obésité "triple G" UBT251, développé conjointement, a entraîné une perte de poids moyenne allant jusqu'à 19,7 % après 24 semaines.

L'essai, mené par United Biotechnology, filiale de TUL, a étudié la sécurité et l'efficacité de différentes doses injectables hebdomadaires d'UBT251 par rapport à un placebo chez des Chinois souffrant de surpoids ou d'obésité, ont indiqué Novo et TUL dans un communiqué.

A partir d'un poids corporel moyen de 92,2 kg, la perte de poids moyenne la plus élevée observée chez les personnes traitées par l'UBT251 était de 19,7 %, contre 2,0 % dans le groupe placebo, après 24 semaines de traitement, ont indiqué les sociétés.

"Nous sommes très encouragés par ces données de l'essai en Chine, qui démontrent le potentiel de l'UBT251", a déclaré Martin Holst Lange, directeur scientifique de Novo Nordisk.

LE MÉDICAMENT POUR LA PERTE DE POIDS CIBLE UNE COMBINAISON D'HORMONES

L'UBT251 appartient à une classe de médicaments qui ciblent une combinaison d'hormones intestinales et pancréatiques afin de permettre une perte de poids potentiellement plus importante que les agonistes du récepteur GLP-1, tels que Wegovy de Novo et Zepbound d'Eli Lilly LLY.N , qui ne ciblent que l'hormone GLP-1.

L'UBT251 cible le GLP-1, le GIP et une troisième hormone, le glucagon, d'où son nom de "triple G".

Lundi, Novo a dévoilé les données concernant son médicament contre l'obésité CagriSema, qui a permis une réduction de 23 % du poids corporel en 84 semaines. Le tirzepatide d'Eli Lilly, l'ingrédient actif de Zepbound, vendu en Europe sous le nom de Mounjaro, a permis une perte de poids de 25,5 % dans l'essai comparatif.

Novo Nordisk a récemment lancé un essai mondial de différentes doses d'UBT251 pendant **jusqu'à** 28 semaines sur environ 330 personnes souffrant de surpoids ou d'obésité, dont les résultats sont attendus en 2027, et vise également à lancer un essai sur le diabète de type 2.

En mars de l'année dernière, la société a acheté les droits mondiaux sur l'UBT251 de TUL dans le cadre d'un accord d'une valeur de 2 milliards de dollars, obtenant ainsi les droits mondiaux exclusifs pour développer, fabriquer et commercialiser le médicament, à l'exclusion de la Chine continentale, de Hong Kong, de Macao et de Taïwan.

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
1 058,390 USD NYSE +4,80%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank