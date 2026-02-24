L'essai du médicament "triple G" de Novo Nordisk et United Laboratories montre une perte de poids de 19,7%

UBT251, appelé "triple G", cible le GLP-1, le GIP et le glucagon

Novo a acheté les droits mondiaux de l'UBT251 en mars 2025

Résultats de l'essai mondial de Novo pour l'UBT251 attendus en 2027

Novo Nordisk NOVOb.CO et United Laboratories International 3933.HK ont déclaré mardi qu'un essai chinois de phase intermédiaire de leur candidat médicament contre l'obésité "triple G" UBT251, développé conjointement, a entraîné une perte de poids moyenne allant jusqu'à 19,7 % après 24 semaines.

L'essai, mené par United Biotechnology, filiale de TUL, a étudié la sécurité et l'efficacité de différentes doses injectables hebdomadaires d'UBT251 par rapport à un placebo chez des Chinois souffrant de surpoids ou d'obésité, ont indiqué Novo et TUL dans un communiqué.

A partir d'un poids corporel moyen de 92,2 kg, la perte de poids moyenne la plus élevée observée chez les personnes traitées par l'UBT251 était de 19,7 %, contre 2,0 % dans le groupe placebo, après 24 semaines de traitement, ont indiqué les sociétés.

"Nous sommes très encouragés par ces données de l'essai en Chine, qui démontrent le potentiel de l'UBT251", a déclaré Martin Holst Lange, directeur scientifique de Novo Nordisk.

LE MÉDICAMENT POUR LA PERTE DE POIDS CIBLE UNE COMBINAISON D'HORMONES

L'UBT251 appartient à une classe de médicaments qui ciblent une combinaison d'hormones intestinales et pancréatiques afin de permettre une perte de poids potentiellement plus importante que les agonistes du récepteur GLP-1, tels que Wegovy de Novo et Zepbound d'Eli Lilly LLY.N , qui ne ciblent que l'hormone GLP-1.

L'UBT251 cible le GLP-1, le GIP et une troisième hormone, le glucagon, d'où son nom de "triple G".

Lundi, Novo a dévoilé les données concernant son médicament contre l'obésité CagriSema, qui a permis une réduction de 23 % du poids corporel en 84 semaines. Le tirzepatide d'Eli Lilly, l'ingrédient actif de Zepbound, vendu en Europe sous le nom de Mounjaro, a permis une perte de poids de 25,5 % dans l'essai comparatif.

Novo Nordisk a récemment lancé un essai mondial de différentes doses d'UBT251 pendant **jusqu'à** 28 semaines sur environ 330 personnes souffrant de surpoids ou d'obésité, dont les résultats sont attendus en 2027, et vise également à lancer un essai sur le diabète de type 2.

En mars de l'année dernière, la société a acheté les droits mondiaux sur l'UBT251 de TUL dans le cadre d'un accord d'une valeur de 2 milliards de dollars, obtenant ainsi les droits mondiaux exclusifs pour développer, fabriquer et commercialiser le médicament, à l'exclusion de la Chine continentale, de Hong Kong, de Macao et de Taïwan.