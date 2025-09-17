L'essai de Novo Nordisk sur la maladie d'Alzheimer est un "billet de loterie", selon un cadre supérieur

Un cadre supérieur de Novo Nordisk NOVOb.CO a qualifié mercredi de "billet de loterie" l'essai en cours de son médicament phare contre l'obésité pour le traitement de la maladie d'Alzheimer, en raison de ses perspectives incertaines mais de son énorme potentiel.

Le fabricant danois attend les résultats de son essai pivot sur la maladie d'Alzheimer pour la fin de l'année 2025. Après le succès de la perte de poids, la maladie d'Alzheimer pourrait devenir la prochaine frontière clé pour les médicaments GLP-1 tels que le semaglutide, car les fabricants de médicaments explorent de nouvelles applications au-delà de l'obésité et du diabète.

"Nous l'avons toujours présenté comme un billet de loterie et c'est toujours le cas parce qu'il est très incertain", a déclaré Ludovic Helfgott lors d'une interview accordée à Reuters pendant la conférence de l'Association européenne pour l'étude du diabète à Vienne.

Le fabricant danois vérifie si le semaglutide, l'ingrédient actif des médicaments à succès Ozempic et Wegovy, peut ralentir le déclin cognitif chez les patients atteints de la maladie d'Alzheimer à un stade précoce. Les essais EVOKE constituent les premières études à grande échelle sur le potentiel de modification de la maladie du semaglutide dans le cadre de cette affection cérébrale progressive, qui est le type de démence le plus répandu.

Malgré les appels à la diversification lancés par certains investisseurs, Ludovic Helfgott a réaffirmé que la société se concentrait sur l'obésité, le diabète et les comorbidités associées, et qu'elle ne s'orientait pas vers d'autres domaines.