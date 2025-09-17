L'essai d'un médicament de Roivant et de Priovant contre une maladie rare de la peau et des muscles est prometteur

Roivant ROIV.O et son partenaire Priovant Therapeutics ont déclaré mercredi que leur médicament expérimental pour une maladie rare affectant la peau et les muscles a donné des résultats prometteurs lors d'un essai clinique de stade avancé.

Les actions de Roivant étaient en hausse de plus de 13 %à 16,05 dollars, et devraient atteindre un record historique à la clôture si les gains se maintiennent.

Le médicament, le brepocitinib, était testé pour la dermatomyosite, une maladie qui provoque des éruptions cutanées douloureuses et une faiblesse musculaire progressive. En l'absence de traitement, la maladie peut gravement réduire la qualité de vie du patient.

Les entreprises ont déclaré que le médicament montrait une amélioration des symptômes cutanés et musculaires, réduisant ou supprimant le besoin de stéroïdes qui sont couramment utilisés, mais qui peuvent avoir des effets secondaires à long terme.

Dans l'essai, les patients recevant une dose orale quotidienne de 30 mg de brepocitinib ont obtenu un score moyen d'amélioration totale de 46,5 après 52 semaines, contre 31,2 pour le placebo. La différence était statistiquement significative, avec des bénéfices observés dès la quatrième semaine, ont indiqué les entreprises.

Le développement de médicaments pour la dermatomyosite a été "un peu un cimetière", a déclaré Ben Zimmer, directeur général de Priovant. Matt Gline, directeur général de Roivant, a ajouté que l'essai sur le brepocitinib constituait le "premier essai d'enregistrement réussi pour une thérapie ciblée" dans la maladie.

Brian Cheng, analyste chez J.P. Morgan, a déclaré que la profondeur et la rapidité de la réponse pourraient faire du brepocitinib le "nouvel étalon-or" dans le traitement de la dermatomyosite.

Brian Cheng estime que les ventes maximales non ajustées au risque atteindront 1,6 milliard de dollars pour la seule dermatomyosite d'ici à 2037.

En 2021, Pfizer PFE.N a accordé une licence pour le brepocitinib à Priovant Therapeutics, une société commune créée avec Roivant.

Les sociétés prévoient de déposer une demande d'autorisation de mise sur le marché aux États-Unis au cours du premier semestre 2026.

Selon les National Institutes of Health, la dermatomyosite touche moins de 5 000 personnes aux États-Unis.

Octagam 10 % d'Octapharma est le seul traitement approuvé par la FDA pour cette maladie.