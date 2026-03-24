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L'Espagnol Puig en tête du STOXX grâce à un rapprochement potentiel avec Estee Lauder
information fournie par Reuters 24/03/2026 à 09:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 mars - ** Les actions de Puig PUIGb.MC ont bondi de 15,0 % après que la société espagnole de produits de beauté et Estee Lauder EL.N ont déclaré qu'elles étaient en pourparlers au sujet d'un éventuel regroupement d'entreprises

** L'accord créerait un groupe de beauté de luxe de 40 milliards de dollars et regrouperait des marques telles que Tom Ford, Carolina Herrera, Rabanne et Clinique sous un même toit

** "Alors que l'évaluation des actifs de beauté est sous pression dans l'espace plus large, nous pensons qu'une transaction devrait être à une prime substantielle par rapport au prix actuel de l'action," dit J.P.Morgan

** Le courtier s'attendait déjà à une forte hausse des actions Puig et a ajouté que d'autres acteurs du secteur pourraient manifester leur intérêt

** Puig est le titre le plus performant des indices espagnols IBEX35 .IBEX et paneuropéen STOXX 600 .STOXX

** L'action est en passe de connaître sa meilleure journée de tous les temps

** Les actions d'Estee Lauder ont chuté de plus de 7% lundi après l'annonce des négociations; l'action a baissé d'environ 24% depuis le début de l'année

Valeurs associées

ESTEE LAUDER RG-A
79,250 USD NYSE -7,75%
IBEX 35
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PUIG BRANDS B
17,6700 EUR Sibe +13,49%
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