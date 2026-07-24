L'espagnol Mapfre va racheter Safety Insurance dans le cadre d'une opération entièrement en numéraire d'un montant de 1,54 milliard de dollars

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Le groupe d'assurance Safety Insurance Group SAFT.O a annoncé jeudi qu'une filiale de l'assureur espagnol Mapfre allait racheter la société dans le cadre d'une opération entièrement en numéraire évaluée à environ 1,54 milliard de dollars, ce qui a fait bondir son cours de 36,4 % à 99,52 dollars après la clôture.

Voici quelques détails:

* Conformément aux termes de l'accord, les actionnaires de Safety recevront 105 dollars par action en numéraire, soit une prime d'environ 44 % par rapport au dernier cours de clôture de la société.

* Cette opération permettra à Mapfre de renforcer sa présence sur le marché américain de l'assurance, en ajoutant à son portefeuille les activités d'assurance dommages de Safety dans le Massachusetts et dans l'ensemble de la région de la Nouvelle-Angleterre.

* Basée à Boston, Safety continuera d’exercer ses activités sous sa marque actuelle une fois l’opération finalisée.

* La transaction, qui a été approuvée par les conseils d’administration des deux sociétés, devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2027, sous réserve des autorisations réglementaires et des autres conditions de clôture habituelles.

* Jefferies agit en tant que banque conseil exclusif de Safety.